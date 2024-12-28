Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili hukuk mücadelesi devam ederken, tutuklu yargılanan ağabeyi Enes Güran savunmasında A Haber’i hedef aldı. Yüzündeki morluk ve kolundaki ısırık izlerine dair görüntüleri ilk kez A Haber’de izlediğini belirten Enes, bu görüntüler üzerinden savunmasını yaptı. Mahkeme sırasında tehdit içeren ifadelerde bulunan Enes Güran’a, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek yanıt verdi: "Kimse bu tehditlerden etkilenmez. Bizler de etkilenmeyiz. İşimizi yapar, doğru olanı takip ederiz." dedi.