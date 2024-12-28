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Narin Güran cinayeti davası: Enes Güran A Haber’i hedef aldı!
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Narin Güran cinayeti davası: Enes Güran A Haber'i hedef aldı!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 13:16

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili hukuk mücadelesi devam ederken, tutuklu yargılanan ağabeyi Enes Güran savunmasında A Haber’i hedef aldı. Yüzündeki morluk ve kolundaki ısırık izlerine dair görüntüleri ilk kez A Haber’de izlediğini belirten Enes, bu görüntüler üzerinden savunmasını yaptı. Mahkeme sırasında tehdit içeren ifadelerde bulunan Enes Güran’a, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek yanıt verdi: "Kimse bu tehditlerden etkilenmez. Bizler de etkilenmeyiz. İşimizi yapar, doğru olanı takip ederiz." dedi.

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