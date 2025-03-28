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Myanmar depremi son dakika! Bangkok’ta 30 katlı bina çöktü: 1 ölü, 43 kayıp!
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Myanmar depremi son dakika! Bangkok'ta 30 katlı bina çöktü: 1 ölü, 43 kayıp!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 11:41

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem komşu ülkelerde de hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaatı devam eden 30 katlı binanın deprem nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü ve 43 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem komşu ülkelerde de hissedildi. Bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland, Myanmar ve Çin'de hissedildi. Myanmar yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Myanmar'ın Sagaing kentinin 16 kilometre kuzeybatısında 7.7 büyüklüğünde çok güçlü bir deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssü 10 kilometre derinlikte olan sığ bir deprem olup, Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland, Myanmar ve Çin'i etkiledi. İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing'in yaklaşık 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde nispeten güçlü bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam edebilir, dikkatli olun" denildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hissedilen depremde rezidansların yıkıldığı, binalardaki havuzların taştığı görüldü.

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