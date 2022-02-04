Haberler Haber Videoları Müstehcen fotoğraf tuzağı! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Gelen mesaja tıkladı rehberindeki 900 kişiye de aynı mesaj gitti

Müstehcen fotoğraf tuzağı! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Gelen mesaja tıkladı rehberindeki 900 kişiye de aynı mesaj gitti

Müstehcen fotoğraf tuzağı! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Gelen mesaja tıkladı rehberindeki 900 kişiye de aynı mesaj gitti
04.02.2022 12:40

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İstanbul'da yaşayan Fevzi S., telefonuna gelen 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS'e tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Rehberindeki 900 kişiye aynı mesaj iletildi. Mesaja tıklayanların da telefonları bir süre kapandı. Bu yöntemin "online avcılık" olduğunu söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Selim Yüksel, "Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım" diye uyardı.

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