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Muş’ta lokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı: O anlar kamerada
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Muş’ta lokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 18.04.2025 22:49:32

Lokantada ailesiyle yemek yerken boğazına ekmek kaçan çocuğa, işletme çalışanı Yusuf Özbey Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Muş'ta bir lokantada ailesiyle yemek yiyen küçük bir çocuk, boğazına ekmek kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden işletme çalışanı Yusuf Özbey, soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki ekmeği çıkardı. Müdahale sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı.

Olay sırasında ailesi ve çevredeki müşteriler büyük panik yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zamanında ve etkili müdahalesiyle olası bir faciayı önleyen Yusuf Özbey, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

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