PODCAST CANLI YAYIN

Muş’ta iki aile arasında sopalı yumruklu kavga kamerada

Muş’ta Suriyeli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muş'un Kültür Mahallesi'nde Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştü.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, iki katlı bir binada yaşayan aile fertleri arasında yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı arbede yaşandı. Kavga esnasında bir kadın, yumruk ve tekmelerle merdivenlerden aşağı indirildi. Bazı kişiler kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Çevrede bulunan başka bir binanın sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kavganın şiddeti ve kadın ile diğer kişilerin yaşadığı arbede net şekilde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayla ilgili inceleme başlatırken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Bunlar da Var

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle