Muş’ta iki aile arasında sopalı yumruklu kavga kamerada

Muş'un Kültür Mahallesi'nde Suriyeli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli kavgaya dönüştü.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, iki katlı bir binada yaşayan aile fertleri arasında yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı arbede yaşandı. Kavga esnasında bir kadın, yumruk ve tekmelerle merdivenlerden aşağı indirildi. Bazı kişiler kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Çevrede bulunan başka bir binanın sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kavganın şiddeti ve kadın ile diğer kişilerin yaşadığı arbede net şekilde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayla ilgili inceleme başlatırken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.