Haberler Haber Videoları Müslüme'nin ailesi cenazesine katılacak mı? Ablası açıkladı

Müslüme'nin ailesi cenazesine katılacak mı? Ablası açıkladı

Müslüme'nin ailesi cenazesine katılacak mı? Ablası açıkladı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedeni ailesinin çadır kurduğu mevkiye 7 kilometrede mesafe ve 500 metre yükselikteki bir tepede bulundu. Karaağaç bölgesinde çalılıklar arasında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin yürek yakan ölümü sonrası akıllarda bir çok soru işareti kaldı. Küçük Müslüme'yi tepeye kim çıkardı? Baba Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması sonrası soruşturma genişletildi. Müge Anlı da canlı yayında Müslüme'nin ölümünün şüpheli bulduğunu örnekler vererek dikkat çekmişti. Öte yandan Müslüme'nin cenazesi ablası ve dayısı tarafından teslim alındı.

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Yağal'ın (3) ablası Nurcan Özcan, kardeşinin cenazesini teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Ailenin cenazeye katılıp katılmayacağını bilmediğini belirten Özcan, "Ailem Jandarma İlçe Komutanlığı'nda, hiçbir bilgi verilmedi. Biz de çok istedik katılmalarını. Son kez görsünler, diye ben de istedim ama nasip değilmiş olmadı, göremediler. Ailemle görüşemedik." dedi.

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