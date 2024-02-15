Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, 39 ilçenin meydanlarının dönüştürülmesiyle İstanbul'un daha da güzelleşeceğini vurguladı. Özellikle Esenyurt Meydanı'nın da içinde bulunduğu bu dönüşüm projesi, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getirecek. Meydanların yeniden tasarımı, şehrin estetik değerini artırırken, vatandaşların buluşma, etkinlik düzenleme ve sosyalleşme alanları olarak kullanımını teşvik edecek. Kurum'un bu hamlesi, İstanbul'un her köşesini canlandıracak ve meydanları, şehrin günlük yaşamında merkezi bir rol oynayacak şekilde yeniden canlandıracak.