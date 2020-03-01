Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşması için sınır kapılarını açma kararının ardından Avrupa'da panik başladı. Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce Avrupa'nın sınır kapılarını kapatmasının ardından başka noktalardan da şansını deniyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin arasında başarılı olabilenlerin sayısı 100'binin üzerinde çıktı. Avrupa başkentlerinde durdurulamayan mülteci akını karşısında büyük endişe hakimken, kısa süre içerisinde Avrupa'nın birçok başkentinde binlerce mülteci olacağı öngörülüyor. İşte mültecilerin telleri aşıp Avrupa'ya geçtiği o görüntüler...
Mülteciler akın akın Avrupa'ya giriyor! Telleri böyle aştılar01.03.2020 23:12
- Mülteciler akın akın Avrupa'ya giriyor! Telleri böyle aştılar
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