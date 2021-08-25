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Mülteci botlarını batıran Yunanistan FETÖ'cülere yardım etti! Tekne arıza yapında Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı

Mülteci botlarını batıran Yunanistan FETÖ'cülere yardım etti! Tekne arıza yapında Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı
25.08.2021 12:11
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Ege'de mülteci botlarını batırmaya çalışan Yunanistan, konu FETÖ'cüler olunca adeta iyilik meleği kesildi. 8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Tekneleri arıza yapan teröristlere Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı. Girit Adası’na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ’cülerin kimlikleri ise açıklanmadı. FETÖ'cülere kuçak açan Yunanistan geçtiğimiz günlerde, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan mültecilere ateş açtı. Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.


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