Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş detay! O görüntüler FETÖ kumpası çıktı!

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Yazıcıoğlu’nun 2009’da hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında, bazı askerleri uçuş ekipmanlarını sökerken gösteren videonun FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, FETÖ ile bağlantılı askerler tarafından çekilen görüntülerle suikast hayali, Ergenekon terör örgütünün üzerine yıkılmaya çalışıldı.

Kahramanmaraş Başsavcılığı'nın yeni hazırladığı ve 17 kişiye dava açtığı iddianameye göre, görüntüdeki kişilerin FETÖ bağlantıları çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu bağlantıdan, "FETÖ bir yanda medya desteği diğer yandan emniyet, askeriye ve yargıda bulunan üyeleriyle algı oluşturmaya çalıştıkları Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarının devam ettiği süreçte soruşturma dosyasını bu dosyayla ilişkilendirmeye çalışıldı" diye bahsedildi.

GİZLİ TANIK "PSİKİYATRİ HASTASI" ÇIKTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektuplarından birinde bir kısım üst düzey kamu görevlilerinin olaydan sorumlu oldukları olayın Maraş Ergenekonuyla bağlantılı olduğunun belirtilirken, 06 Ağustos 2009'da İzmir Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına eşkal veren isimsiz kişinin Emrah P.'nin Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon Paşanın tetikçisi olduğunu, eylem hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek aradığı, adresini verdiği yerde yakalanan Emrah P.'nin yapılan üst aramasında el çantasındaki not defterinde "Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibinin şirketini araştır, gereğini yap" şeklinde kendi kendine yazdığı not bulunduğu bu kişinin yakalanmasıyla Yazıcıoğlu'nun ölümünün Ergenekon ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı belirlendi.

Hakkında araştırma yapılan Emrah P.'nin psikyatri hastası raporu bulunduğunun, buna rağmen soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. 2013 yılındaki isimsiz bir başka ihbar mektubunda ise, sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Rafet A.'nın da gizli tanık olarak dosyaya konulduğu belirlendi.