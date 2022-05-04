Muhsin Kara'nın FETÖ paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu: "Bir açıklama istiyoruz"

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birincisi olan Muhsin Kara'nın terör örgütü FETÖ tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları'na katıldığı ve elebaşı Gülen'le birlikte düet yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kara'nın örgütün medya organı STV'ye de defalarca konuk olduğu belirlendi. 17-25 Aralık FETÖ kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası paylaşımları da gündeme gelen Kara'ya sosyal medyada bunlara ilişkin bir açıklama çağrısı yapıldı.