RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Muharrem İnce'nin partisini kurmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor

Muharrem İnce'nin partisini kurmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor

Muharrem İnce'nin partisini kurmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor
08.05.2021 10:47
Ana Sayfa 01:58
Tam kapanmanın 9. gününde halk...
Ana Sayfa 00:41
İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi
Ana Sayfa 00:29
Telefonu 3 saniyede cebe...
Ana Sayfa 02:51
Kılıçdaroğlu’na tepki: FETÖ ve...
Ana Sayfa 11:46
İslam dünyasına çağrı!...
Ana Sayfa 15:12
Altun'dan İsrail'in terör...
Ana Sayfa 14:47
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan...
Ana Sayfa 03:07
İsrail saldırısında yaralanan...
Ana Sayfa 14:22
Ömer Çelik: Günler öncesinden...
Ana Sayfa 02:22
Adil Karaismailoğlu'ndan...
Ana Sayfa 00:58
Hekimoğlu 49. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:28
Fahrettin Altun’dan İsrail’e...

Muharrem İnce önümüzdeki günlerde parti kurmaya hazırlanırken CHP'de de istifalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni toplu istifaların olacağı belirtiliyor. Ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.


A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Muharrem İnce cephesinde bir heyecan yaşanıyor. 19 Mayıs'ta Muharrem İnce'nin partisini kurmak üzere İçişleri Bakanlığı'na başvurması bekleniyor. Hazırlıklar da son sürat devam ediyor. 17 Mayıs'ta bir toplantı yapmayı planlıyor kurucular kurulu. Fakat logo hazırlandı, logo beğenilmedi, bir kez daha yeniden yapılıyor logo. Farklı bir logo ile seçmenlerin karşısına çıkmak istiyor Muharrem İnce.

TOPLU İSTİFA DALGASI YOLDA
Bu arada istifalar devam ediyor. CHP'den Muharrem İnce'nin partisine geçmek için Gaye Usluer istifa etmişti. Mustafa Kemal Çiçek de son olarak istifa etmişti. Bu istifalar devam edecek görülüyor. Özellikle Muharrem İnce partiyi kurduktan sonra bu kopuşların CHP'den hızla devam edeceği bekleniyor. "
Haber Videoları