Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel Merkezi

2018’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CHP’ye sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu’nun “Parayla parti kurdurulan isimler” sözlerine tepki gösterdi. İnce "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" ifadeleriyle CHP yönetimine yüklendi.
2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurulan isimler" sözlerine tepki gösterdi. İnce "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" ifadeleriyle CHP yönetimine yüklendi.