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Muharrem İnce'den ittifak açıklaması: 'Hayır' veren, 'evet' verene ihanet ediyor

Muharrem İnce'den ittifak açıklaması: 'Hayır' veren, 'evet' verene ihanet ediyor
30.10.2021 23:03
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Muharrem İnce, partisinin Giresun İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada gazetecilerin de sorularını yanıtlayan İnce, ittifakla ilgili soru üzerine, ittifakların seçim döneminde olabileceğini, ortada seçim yokken ittifak konuşmanın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. İnce, ''İşte gördük, ittifak yapıyorlardı ama biri tezkereye 'evet' verdi, biri 'hayır' verdi. 'Hayır' veren, 'evet' verene 'ihanet ediyor' dedi. Yani böyle bir temel konuda bile anlaşamıyorlarsa nerede anlaşacaklar? İttifakların bir yazılı metni olur, metni olmalıdır, o metni millet bilmelidir, öyle olursa olur. Biz seçime üç ay kala bakarız, bu iktidarın gitmesi için ama, bu iktidarın yenilmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız ama şimdilik hedefimiz bizim 50+1 alıp tek başına iktidar olmak.'' dedi.

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