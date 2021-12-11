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Muharrem İnce’den eski partisi CHP’ye tepki: Beni satmışlar, arkamdan hançerlediler

Muharrem İnce’den eski partisi CHP’ye tepki: Beni satmışlar, arkamdan hançerlediler
11.12.2021 18:51

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Çorlu ilçe teşkilatı binasını açmak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen ve burada bir miting havasında gerçekleştirilen açılış töreninde konuştu. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananları tek tek anlattı. "Beni satmışlar, arkamdan hançerlediler" diyen İnce, "CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV Genel Müdürüne telefon açıyor, Muharrem İnce’yi bu kadar gösterme diyor, nasıl sırtımdan hançerliyorlar görüyor musunuz?” şeklinde konuştu.

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