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Muharrem İnce'den CHP'ye zor soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?

Muharrem İnce'den CHP'ye zor soru: HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?
03.03.2021 23:28
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CHP'den istifa ederek kendi yolunu çizen Muharrem İnce katıldığı televizyon programında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. İnce canlı yayında CHP - HDP ittifakını tekrar deşifre eden bir soru sordu. İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" ifadelerini kullandı.


CHP'den istifa ederek kendi yolunu çizen Muharrem İnce katıldığı televizyon programında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. İnce canlı yayında CHP - HDP ittifakını tekrar deşifre eden bir soru sordu. İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" ifadelerini kullandı.
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