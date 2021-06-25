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Muharrem İnce’den CHP’ye: Zavallı muhalefet, beceriksiz muhalefet

Muharrem İnce’den CHP’ye: Zavallı muhalefet, beceriksiz muhalefet
25.06.2021 00:10 - Son Güncelleme: 25.06.2021 00:13
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CHP yönetimiyle ters düşen ve geçen aylarda partisinden istifa eden Muharrem İnce, kısa bir süre sonra Memleket Partisi'ni kurdu. Partisinin ilçe başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'a giden İnce burada önemli açıklamalarda bulundu.


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partiyi esir alan CHP yönetiminin başarısızlıklarına değinerek sert sözler kullandı.

Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruyan uluslarası destekli bir kliğin gadrine uğradıktan sonra kurduğu partisiyle laik kanadın en güçlü ismi olan İnce çalışmalarına devam ediyor.

"BECERİKSİZ MUHALEFET"

Açılışta partililere ve vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, Memleket Partisi için destek istedi.

Burada muhalefeti de eleştiren İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok." ifadelerini kullandı.

"ZAVALLI MUHALEFET"

CHP'nin Sayıştay'da oy kullanmama kararını eleştiren İnce, "Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum." diye konuştu.

İnce, İl Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi.

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