Muharrem İnce mangır medyasını topla tuttu: Öldüğüm zaman belki beni haber yaparlar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ve onun mangır medyasını topa tutmaya devam ediyor. FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olan İnce, kendi haberlerinin CHP'ye yakın medyada çıkmamasını eleştirdi.

"ÖLÜRSEM BELKİ HABER YAPARLAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce "TELE 1'de KRT'de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki yaparlar. Başka türlü yapamazlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Bunlar demokrat medyaymış geçiniz." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini ve "Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olmalıydık" açıklamasına sert tepki gösterdi.

İnce yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bunu söylemesi; ABD'nin yanında olduğunu, Yunanistan'a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini Orhangazi'de yaptığı açıklama ile eleştirdi. Muharrem İnce Bursa gezisine başladığı Orhangazi'de esnaf ziyareti yaptı buradaki vatandaşlarla bir araya geldi.





"ERDOĞAN'IN UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDAKİ TUTUMU DOĞRU"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Orhangazi'de yaptığı açıklamada; Memleket Partisi olarak "ne Amerikancı ne de Rusçu olmadıklarını" belirterek, "Önce bunu belirtelim. Dünyada bir savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. 2.Dünya Savaşında İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize doğru, yanlış bildiğimize yanlış diyoruz. Ama gidip Amerika'da "Ukrayna'nın tarafında olmalıyız" deyip, Türkiye Devleti'nin tarafsız kalıp arabulucu politikasını yerle yeksan etmek Amerika'ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip "Ukrayna'dan yana olmalıyız" demek, "Biz Amerika'dan yana olmalıyız" demektir." dedi.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ABD ZİYARETİ TEPKİSİ

Yunanistan'ın ABD'ye peşkeş çektiği Dedeağaç'taki üsleri de hedef alan İnce, "Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir. Güneyimizdeki YPG PKK'dan yana olmak demektir. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Böyle muhalefet olmaz. Biz yerli ve milli muhalefetten yanayız. Erdoğan'ı desteklemiyoruz Ama Ukrayna Rusya Savaşında yürütülen tarafsız kalma, arabulucu rolüne soyunma; memleketimizin lehinedir. Bu konuya çomak sokulmasını, "Ey Amerika duy beni, sev beni, yala beni, yut beni, jup beni gibi bir şey olur. Bu doğru bir şey değil. Bunu yerli ve milli bulmuyoruz. Memleketimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz biz. Yani gerçekten şaşkınlıkla izliyoruz. İsmet Paşa'nın partisinin genel başkanı ikinci dünya savaşına Türkiye'yi sokmamış, denge politikasını gözetmiş bir genel başkanın partisinin başındaki zat Amerika'ya göz kırpıyor" ifadelerine yer verdi.

KAYIP 8 SAAT CEVABI

İnce, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki kayıp 8 saati ile ilgili soruya ise "bilemiyorum" cevabını verdi. Muharrem İnce Orhangazi'deki açıklamasının ardından Cuma namazı kılmak ve esnaf ziyareti için İznik'e geçti.