Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Despot, dayatmacı, cinnet hali

Herkes, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye ittifak önerdiğini zannetti! Ama Muharrem Bey, iki gün önceki ziyarette hiçbir teklif almadığını söyledi. Bu görüşmenin, bilinçli olarak son dakikaya bırakıldığını ima etti.





Sosyal medyada linç edilerek diz çökmeye mecbur bırakıldığını kaydetti! "Despot, dayatmacı zihniyet! Cinnet hali! Zaman haklı olduğumu gösterecek" dedi. Ziyaretin, "tamamen şov olduğunu" belirtti.