RAMAZAN İMSAKİYE
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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Despot, dayatmacı, cinnet hali

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Despot, dayatmacı, cinnet hali
01.04.2023 11:39

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Muharrem İnce, “Hoşgeldınız, güle güle” diyerek uğurladığı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bombaladı! “Despot, dayatmacı, cinnet hali” sözleriyle ipliğini pazara çıkardı!

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Herkes, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye ittifak önerdiğini zannetti! Ama Muharrem Bey, iki gün önceki ziyarette hiçbir teklif almadığını söyledi. Bu görüşmenin, bilinçli olarak son dakikaya bırakıldığını ima etti.


Sosyal medyada linç edilerek diz çökmeye mecbur bırakıldığını kaydetti! "Despot, dayatmacı zihniyet! Cinnet hali! Zaman haklı olduğumu gösterecek" dedi. Ziyaretin, "tamamen şov olduğunu" belirtti.

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