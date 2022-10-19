Muharrem İnce 'düello' dedi! Adaylık için birbirini yiyen Kılıçdaroğlu ve Akşener ne diyecek? Önce tartışma sonra anket...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masa, küçük hesaplar, adaylık çekişmeleri ve entrikalardan geçilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hüsrana dönen ABD seferi sonrası Kasım ayını işaret ederek adaylık sinyali vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir yandan da Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olabileceği söylentileri kulislerde konuşuluyor. Yuvarlak masanın ayağını sallantıya sokan bu gelişmeler sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den çarpıcı bir çıkış geldi. Siyasilere 'düello' çağrısında bulunan İnce, "Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı" dedi.