Muharrem İnce bundan sonra ne yapacak?

14.08.2020 12:28

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana parti içerisinde sürekli dışlanan Muharrem İnce, dün bir basın açıklaması yaparak tüm sessizliğini bozdu. Merak edilen soruların hepsini cevaplayan İnce, parti kuruluyor mu sorusunun ucunu açık bıraktı. İnce hareketinin adını ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ olarak açıklarken bundan sonra ne olacağı ise büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş durumu değerlendirdi.

Muharrem İnce'nin dün yaptığı açıklamaları değerlendiren Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, "Muharrem İnce'nin açıklamasını uzunca bir süredir bekliyorduk. Acaba bir parti mi kuruyor? Cumhurbaşkanlığı'na mı aday olacak? Ne olacağı merakla bekleniyordu. Sanırım kurultayda yaşanan kriz bardağı taşıran son damla oldu. Muharrem İnce'nin aslında birikmiş bir problemi var. Yaptığı açıklamada bir hareketten bahsediyor. Ancak son dönemde kendisine dair özellikle CHP'ye yakın medyada yazılan haberlerden ve CHP içerisinde yaratılan 'hain' kampanyasından kaynaklanan sebeple herhalde bir parti kurma niyetini biraz erteledi." ifadelerini kullandı.

Oruç, "Ben memleket hareketinin bir partiye dönüşebileceğini düşünüyorum. Söz konusu partinin de Millet İttifakı siyasetini yoğun olarak etkileyebileceğini düşünüyorum. Dünkü açıklamasından Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmasından rahatsız olduğu anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, "CHP'nin o kimsenin aday olamadığı kongresine Muharrem İnce gölgesi düştü. Genel merkez Muharrem İnce'nin siyasi hayatını sıfırlamak için çabalıyordu. İnce çok zamanlı bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar İnce'nin gölgesi gerek Millet İttifakı'nın gerekse CHP'nin üzerinde kalmaya devam edecek" dedi.