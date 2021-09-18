Muharrem İnce 1. Olağan Kurultay'da muhalefeti topa tuttu

Memleket Partisi'nin Ankara’da düzenlenen Birinci Olağan Kurultayı'nda konuşan Muharrem İnce muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Muhalefettin "Ne işimiz var Libya'da?" ve "Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik" çıkışlarına tepki gösteren İnce, "Laflara bakın. Cehalet böyle bir şeydir. Oralarda olmak zorundayız" dedi. Muhalefetin "Biz gücümüze güvenmiyoruz" diyerek birleştiğini ifade eden İnce, "Geçici bir dönem istiyorlar. Böyle bir vaat olur mu?" ifadelerini kullandı. İnce, Akşener ve İmamoğlu'na ilişkin ise, "Bir belediye başkanına Fatih benzetmesi yanlıştır" ifadesini kullandı. İnce, "Genel başkan iki seçimde partisini birinci parti yapamaz ise 45 gün içinde evine döner. 10 seçim beklemek yok" şeklinde konuştu. CHP'nin kumpaslarına değinen İnce, " Demokrasi diyorlar parti içinde demokrasiyi sıfırlıyorlar. Eski partimde bana yapılanları bu partide yapmayacağız." ifadelerini kullandı.