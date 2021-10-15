Haberler Haber Videoları Muhammet Kaynar tek tek anlattı! İşte CHP’li İBB’nin TÜGVA hukuksuzlukları…

Muhammet Kaynar tek tek anlattı! İşte CHP’li İBB’nin TÜGVA hukuksuzlukları…

Muhammet Kaynar tek tek anlattı! İşte CHP’li İBB’nin TÜGVA hukuksuzlukları…
15.10.2021 20:28
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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun başta olmak üzere CHP'li isimler de hukuksuz işgale kılıf uydurmak için "mahkemenin tahliye kararı var" yalanını ortaya atıp herhangi bir belge sunamadı. İBB'nin uyguladığı hukuksuzluğu AK Parti İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar çarpıcı detaylarıyla anlattı.

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