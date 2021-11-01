Muhalefette ‘İhanet’ tartışması! İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan açıklama geldi

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP bu tavrı ile tepki çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na 'Evet' oyu veren ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. Tepkiler sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak durumu toparlamaya çalışırken ilginç bir açıklama da İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.