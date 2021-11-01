Haberler Haber Videoları Muhalefette ‘İhanet’ tartışması! İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan açıklama geldi

Muhalefette ‘İhanet’ tartışması! İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan açıklama geldi

Muhalefette ‘İhanet’ tartışması! İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan açıklama geldi
01.11.2021 21:01
Ana Sayfa 00:14
Şeyma Subaşı'dan kalça dansı
Ana Sayfa 00:43
Hülya Avşar daracık taytıyla...
Ana Sayfa 00:30
ABD Başkanı Joe Biden'ın zor...
Ana Sayfa 00:02
Aslı Enver denizden paylaştı
Ana Sayfa 02:48
Yolcu ile otobüs kaptanı...
Ana Sayfa 00:30
Boş dükkanda 73 düzensiz...
Ana Sayfa 01:16
Pendik'te yol verme kavgası...
Ana Sayfa 01:13
Araç bakımlarında kritik...
Ana Sayfa 00:38
Doğalgaza zam mı geldi?...
Ana Sayfa 00:30
Teröristler fotokapana işte...
Ana Sayfa 13:54
Erdoğan'dan İtalya dönüşü...
Ana Sayfa 01:14
Bakan duyurdu! Çiftçiye...

CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP bu tavrı ile tepki çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na 'Evet' oyu veren ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. Tepkiler sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak durumu toparlamaya çalışırken ilginç bir açıklama da İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA