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Muğla'nın Bodrum ilçesinde korku dolu anlar! Marinada demirli motoryat yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korku dolu anlar! Marinada demirli motoryat yandı
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Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli motoryatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.


Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada demirli, 'ACD' isimli, 15 metrelik motoryatta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını görenler; jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.



Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.

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