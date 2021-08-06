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Muğla'daki Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri!

Muğla'daki Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri!
06.08.2021 09:30
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Muğla'daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor.


Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı. Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.
Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.

SANTRALDE YANGIN ÖNLEMLERİ
Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kazılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.
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