Muğla’da TIR korkuttu: Fren balataları alev aldı

TIR'IN FRENLERİ TUTMADI

Olay, Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken fren sisteminde arıza oluşan 48 DM 368 plakalı mermer yüklü TIR'ın arka lastiklerinden dumanlar yükselmeye başladı. Frenleri tutmayan sürücü, aracı durdurmakta zorlanınca fren balataları aşırı ısınarak yanmaya başladı.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, balatalardan çıkan duman ve alevleri köpük sıkarak kısa sürede söndürdü.

FACİA ÖNLENDİ

Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi zarar meydana gelmedi. TIR'ın soğutma çalışmasının ardından trafik kısa süreli olarak normale döndü.