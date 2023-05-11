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Muğla'da sır olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu

Muğla'da sır olay! Hastane önünde kadın cesedi bulundu
11.05.2023 11:06

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Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde eski devlet hastanesi girişinde yerde kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yarası olan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptıktan sonra henüz kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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