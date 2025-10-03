PODCAST CANLI YAYIN
Muğla'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok sokak ve bahçe sular altında kaldı. 2 saat boyunca kesintisiz sağanak devam ederken, metrekareye yaklaşık 130 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bu durumu bazı vatandaşlar eğlenceye çevirirken, ilginç görüntüler oluştu. Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Eren Yılmaz'ın taşan deniz suları caddeyi doldurunca eline oltayı alıp balık tutmaya çalıştığı görüldü. Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüsü de dakikalar içinde binlerce kez paylaşıldı. Fethiye Akarca Mahallesi'nde ise yağmurda bir sitenin bahçesini su basması nedeniyle eve ulaşamayan vatandaşlar bot kullandı. Yağmurun ardından Ölüdeniz'de ortaya çıkan gökkuşağı ise seyirlik manzaralar yarattı.

