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Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!
14.09.2022 06:31

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Muğla'da saat 01.50 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, "Şu an çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçları da müdahaleye başlayacak. Şu an için bölgede herhangi bir tahliye söz konusu değil. İnşallah ekipler hava aydınlanınca yangını kontrol altına alır." dedi.

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