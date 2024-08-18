Muğla'da çıkan eş zamanlı orman yangınlarına ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.



Yangın, eş zamanlı olarak Yatağan ilçesi Yavaş Mahallesi ve Muğla merkez Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Hızla yangın bölgelerine ulaşan ekipler karadan rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangınlara müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile havadan destek verdi. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde alevlerle mücadelenin başladığı bölgelerde ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.