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Muğla Milas'ta Orman Yangını Son Dakika: Güvercinlik Mahllesindeki yangından ilk görüntüler

Muğla Milas'ta Orman Yangını Son Dakika: Güvercinlik Mahllesindeki yangından ilk görüntüler
12.07.2023 16:52

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Son dakika haberleri... Muğla Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevler gökyüzünü kaplarken ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Muğla Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı.

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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