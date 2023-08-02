SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 16:06 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 16:17

Muğla Menteşe'de ormanı yakan şüpheli: ''Büyüyü bozmak için yaktım''

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan ve Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yakan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü Kızıldağ mevkiinde başlayan ve Muğla'nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yakan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkiinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan sahaya yakın bir yeden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti. Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.
Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.'nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla'nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla adliyesine sevk edildi.
Yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Barış köprüsü" vurgusu!
02.08.2023Çarşamba
Bir deri bir kemik! Adana'da çöp evden dram çıktı; Babasını ölüme terk edilmiş halde buldu
02.08.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ yarın toplanıyor!
02.08.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda ilin emniyet müdürü değişti
02.08.2023Çarşamba
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul'da risk var... Özel yasa geliyor!
02.08.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti! Bakın eşi kim… 00:58
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti!
02.08.2023Çarşamba
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada? 02:42
Tahıl koridoru masada!
02.08.2023Çarşamba
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan maç sonrası açıklamalar 05:58
İsmail Kartal’dan maç sonrası açıklamalar
02.08.2023Çarşamba
Bursa’daki 10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi! 06:04
10 ayrı fabrikayı küle çeviren yangın günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi!
02.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA