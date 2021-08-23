Haberler Haber Videoları Muğla Marmaris'te orman yangını! Doğa kendini yenilemeye başladı

Muğla Marmaris'te orman yangını! Doğa kendini yenilemeye başladı

Muğla Marmaris'te orman yangını! Doğa kendini yenilemeye başladı
23.08.2021 11:48
Ana Sayfa 00:56
Karısına laf attığını iddia...
Ana Sayfa 00:34
Bergüzar Korel’den aşı...
Ana Sayfa 01:10
Vali Ali Yerlikaya: Son 3...
Ana Sayfa 11:55
Gökhan Gönül canlı yayına...
Ana Sayfa 02:47
Antalya yangınıyla ilgili kan...
Ana Sayfa 01:51
Bahçeli'den Sakarya Meydan...
Ana Sayfa 00:29
"Tahliye için ek süre...
Ana Sayfa 00:58
Çaycı Hüseyin'in karısı Emine...
Ana Sayfa 00:26
'Evlendiğim için pişmanım'
Ana Sayfa 02:15
Başörtülüye havuz yasağı!
Ana Sayfa 00:46
Otobüs şarampole yuvarlandı:...
Ana Sayfa 04:25
Tatil köyünde başlayan yangın...

Muğla Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün süren orman yangınları sonucu ağaçlar ve orman tabanı küle döndü. Ancak doğa kendisini toparlamaya başladı. Yanmış ağaçların köklerinin içinden çıkan bitkiler görenlere umut oldu. Detayları Muğla'da bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.


Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken, yemyeşil ormanları siyah bir örtü kapladı.

Yanan ağaçlar görenlerin yüreklerini yakarken, yangının ardından yerleşim yerlerine sıçrayan ve evleri zarar gören vatandaşların yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı.

Tüm bunlar yaşanırken doğa da kendi kendini yenilemeye, kendi yaralarını sarmaya başladı.

Yanan bölgelerdeki ormanlık alanlarda yenilenmeler görülmeye başlandı.

Siyah örtünün içerisinde görünen yeşillikler vatandaşlara umut oldu.

Özellikle suya yakın ve sulama yapılan alanlarda sürgün yeşili adı verilen yeşillenme, kış aylarının gelmesi ile birlikte beklenen yağmurlar ile birlikte doğanın tekrar canlanacağını gösterdi.

Haber Videoları
SON DAKİKA