Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümündeki korkunç detaylar Palu ailesini aratmadı! Bomba yapımı, şiddet, bebek ölümleri...

22.07.2020 12:01

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümü Türkiye'yi şoke etti! Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü araştırıyor. Baba Samet, dede Kemal ve eşi Emine Kılıç, Müge Anlı'ya çıkarak küçük Şiar'ın ölümü hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Ölen Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet, 'Öleceğini biliyordum, rüyamda gördüm' sözleri ile hem ekranları başındaki izleyiciyi hem de stüdyoda bulunan konukları şoke ederken, canlı yayına bağlanan ismini vermeyen bir izleyicinin anlattıkları tüyleri dikan diken etti. İşte Palu ailesini aratmayan Şiar Kılıç'ın ölümünde korkunç iddialar...

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden ölüm hikayesi... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Geçtiğimiz Nisan ayında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın babası, dedesi ve babaannesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarak şoke eden iddialarda bulundu. Şiar Kılıç'ın annesi Gülizar Amanet, Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Yayına bağlanan bir izleyicinin iddiaları ve Gülizar Hanım'ın sözleri şaşkınlık yarattı.

Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı. Gülizar Amanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, ilk evliliğinden olan ve odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç'a ulaşamadı.

ŞİAR KILIÇ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ!

Evde oğluyla yalnız olan ve komşularının yardımına koştuğu Emanet, dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Sağlık ekibi de Gülizar Amanet'i ilk müdahale sonrası ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan Şiar Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"13 YAŞINA GİRMEDEN ÖLECEK"

Müge Anlı canlı yayınına katılan baba, dede ve babaanne, Müge Anlı'dan yardım isterken, Gülizar Hanım'ın şimdiki eşi Bahadır Bey canlı yayına bağlandı. Bahadır Bey'in, "Gece 23.00 sıralarında Şiar uyumak için bitişiğimizdeki eve geçti. Gülizar zaten daha önce, 'Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek' demişti." sözleri şoke etkisi yarattı.

KATİL ANNE Mİ?

Canlı yayında Müge Anlı ile konuşan anne Gülizar Amanet,"Evet, Şiar'ın 13 yaşına gelmeden öleceğini rüyamda gördüm, eli ve ayakları kanıyordu. Ben bunu kayınvalideme de defalarca söyledim." sözleri üzerine herkes şoke oldu. Müge Anlı ise bir komşunun verdiği bilgiyi canlı yayında paylaştı: Yangından cesedi çıkarılırken, Şiar Kılıç'ın el ve ayak bilekleri yoktu.

Bu gelişme akıllara, 'Şiar Kılıç'ın katili anne mi?" sorusunu getirdi. Gülizar Amanet son olarak,"Kızım Medine de 18 yaşına girmeden ölecek. Çocuklarımı onlara vermem." sözleri ile şoke etti.