Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/muge-anli?type=2" class="">Müge Anlı</a>'daki Büyükşen cinayetinde son dakika: 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Büşra, Uğur, Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz...

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika: 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Büşra, Uğur, Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz...

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika: 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Büşra, Uğur, Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz...
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Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı! 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Büyükşen çifti cinayetinde 12 Temmuz Salı sabahı şafak operasyonuyla gözaltına alınan 24 kişinin öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ancak iddiaya göre 24 kişinin özaltına alındığı çifte cinayette bir şüphelinin daha gözaltında olduğu yönünde iddialar gündemde. Peki o isim kim? Savcı ve kurulan özel ekip tarafından sorguya alınan şüpheliler gözaltında 4. gününde. O isimler arasında; Büyükşen çiftinin çocukları Uğur Büyükşen ve Büşra Büyükşen, gelin Betül Büyükşen, Mehmet Ali Dayanır ve Yılmaz Büyükdoğrucan var. Önceki gün Müge Anlı'nın Instagram hesabından paylaştığı videoda sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın elindeki kelepçe ve kameralara kurduğu cümle dikkat çekmişti. Konya'da 3 yıl önce işlenen Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi? İşte detaylar...


Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde son dakika: 'Gözaltı sayısı yükseldi o isim kim?' Büşra, Uğur, Betül, Mehmet Ali ve Yılmaz...

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