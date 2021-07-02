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Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Uğur Büyükşen'in amcasına hücum ettiği anlar kamerada!

Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Uğur Büyükşen'in amcasına hücum ettiği anlar kamerada!
02.07.2021 13:41
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Müge Anlı sezon finali bölümü ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. 13 sezondur Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı, bir sezonu daha geride bıraktı. 3 yıldır katil ya da katilleri sır olan Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin faili kim? Türkiye'nin yanıtını merak ettiği cinayette Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ardından yaşananlar dikkat çekti. Müge Anlı canlı yayını sonrası yaşananlar kayda alındı, Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Uğur Büyükşen ise amcası Muzaffer Büyükşen'e hücum etti. İşte stüdyonun karıştığı anlar...


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