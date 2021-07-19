Müge Anlı'da gündeme gelen 'Büyükşen çifti' cinayetinde katil yakalandı!

Son dakika haberleri... Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen 'Büyükşen' cinayetinde fla bir gelişme yaşandı.Cinayete ilişkin tutuklanan 4 kişinin ardından aranan katilin yakalandığı iddia edildi. Ankara'da yakalanan şüphelinin Konya'ya sevk edildiği bildirildi.Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.
Son dakika haberleri... Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen 'Büyükşen' cinayetinde fla bir gelişme yaşandı.Cinayete ilişkin tutuklanan 4 kişinin ardından aranan katilin yakalandığı iddia edildi. Ankara'da yakalanan şüphelinin Konya'ya sevk edildiği bildirildi.Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.