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Müge Anlı'da gündeme gelen 'Büyükşen çifti' cinayetinde katil yakalandı!

Müge Anlı'da gündeme gelen 'Büyükşen çifti' cinayetinde katil yakalandı!
19.07.2021 01:35
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Son dakika haberleri... Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen 'Büyükşen' cinayetinde fla bir gelişme yaşandı.Cinayete ilişkin tutuklanan 4 kişinin ardından aranan katilin yakalandığı iddia edildi. Ankara'da yakalanan şüphelinin Konya'ya sevk edildiği bildirildi.Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.


Son dakika haberleri... Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen 'Büyükşen' cinayetinde fla bir gelişme yaşandı.Cinayete ilişkin tutuklanan 4 kişinin ardından aranan katilin yakalandığı iddia edildi. Ankara'da yakalanan şüphelinin Konya'ya sevk edildiği bildirildi.Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında anlattı.
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