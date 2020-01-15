Müge Anlı ve Esra Erol intihar etmek isteyen şahsı vazgeçirmeye çalıştı

Bahçelievler’de eşinden ayrılan ve çocuğunu göremediğini iddia eden bir şahıs intihar amacıyla yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Şahsı intihardan vazgeçirmek için ise olay yerinin yakınında bulunan bir stüdyo da program yapan ünlü sunucular Müge Anlı ve Esra Erol geldi.
Müge Anlı ve Esra Erol intihar etmek isteyen şahsı vazgeçirmeye çalıştı15.01.2020 16:17
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