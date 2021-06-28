Müge Anlı Mehmet Ali hakkında şok bilgiyi açıkladı! Büyükşen (mehir) cinayetinde Jandarma Er konuştu! Büşra o ismi verdi

Müge Anlı Mehmet Ali hakkında şok bilgiyi açıkladı Büyükşen (mehir) cinayetinde ifadeleri alan Jandarma Er konuştu! Büşra o ismi verdi! Kamuoyunda mehir cinayeti olarak da bilinen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde son gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayetin yaşandığı evden sağ çıkan ailenin kızı Büşra Büyükşen çelişkili ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çifte cinayetle ilgili ifadeleri alan Jandarma Er Müge Anlı canlı yayınında konuştu. "Büşra'nın ifadeleri her defasında değişiyordu" diyen Jandarma Er'in sözleri izleyicileri ekran başına kilitlerken, Büşra'nın o dönem hastanede verdiği isim ortaya çıktı.