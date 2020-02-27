Müge Anlı ile Tatlı Sert programı (27 Şubat Perşembe) canlı yayını izle 27.02.2020 10:54

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Milyonların büyük bir ilgiyle takip ettiği Müge Anlı canlı yayınında bugün, 64 yaşında Manisa'da hayatını kaybeden Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili şok gelişmeler yaşanacak. Diğer yandan yine Manisalı 22 yaşındaki Özcan Eren'in başına ne geldiği araştırılıyor. 7 Şubat'ta kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Özcan Eren'e ne oldu? Özcan Eren'i fidyeciler mi kaçırdı? Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden öğrenebilirsiniz!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezai Harman'ın şüpheli ölümü ve esrarengiz bir şekilde kaybolan Özcan Eren hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sezai Harman evli ve iki çocuk babasıydı. 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli isim olan Ayşe Hanım, Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke edecek açıklamalarda bulunuyor.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 27 ŞUBAT PERŞEMBE - TIKLA

Manisalı 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat tarihinde esrarengiz bir şekilde kayboldu. Aradan zaman geçtikten sonra 450 bin lira fidye istemek için birtakım kişiler aile ile iletişime geçti. Özcan Eren'in başına ne geldi? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!