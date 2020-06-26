Müge Anlı canlı yayınında stüdyo karıştı! Sinop yangınında taraflar arasında olay çıktı!

26.06.2020 12:17

Müge Anlı'nın programında bir süredir işlenen Sinop'ta yangında kaybolan 3 kişiye ne olduğu araştırılıyor. Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangında Nurten (28), oğlu Ramazan Özkaya (4) ve eşinin anneannesi Hanife Özcan (105) kayboldu. Yapılan enkaz çalışmalarının ardından bulunan kemikler Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülüp DNA testi yapılmış ancak kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu üç kişiye ise henüz ne olduğu bilinmezken her gün canlı yayında olay ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 26 Haziran 2020 tarihli canlı yayınında yangına dair konuşmalar sırasında taraflar arasında olay çıktı. işte o anlar...