Müge Anlı, Şen Kardeşler cinayetinde son dakika... Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında pek çok vaka ele alınıyor. Son günlerde Müge Anlı'nın sık sık yer verdiği Şen Kardeşler cinayetinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen 8 Ekim 2020'de öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'le yapılan görüşmede saldırganın kim olduğunu öğrenmek için çeşitli sorular soran yetkililer, Emel Hanım'ın olayla bir ilgisinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştı..

Selda Hanım, Mehmet Şen'in çiftliğinde Emel Hanım'ın sayesinde Labit Bey ile tanıştığını, Emel Hanım'ın borçları olduğu için kendisini tanıştırdığını, birçok kadını da Labit Bey ile tanıştırdığını, bu sayede Emel Hanım'ın Labit Bey'den para aldığını iddia etti. Emel Hanım Labit Bey'i ne kadar kadınla tanıştırırsa o kadar para kazandığından söz eden Selda Hanım, ne zaman eniştesi Mehmet Bey namaza gitse o eve gittiğini, Labit Bey ile buluştuğunu, Labit Bey'in kendisini ellemeye çalıştığını ama kabul etmediğini belirtti.