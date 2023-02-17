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Mucize! 261. saatte enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı hemen yakınlarını aradı

Mucize! 261. saatte enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı hemen yakınlarını aradı
17.02.2023 04:26 - Son Güncelleme: 17.02.2023 06:09

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 261. saatinde bir mucize daha yaşandı. Hatay'da depremin 261'inci saatinde Mustafa Avcı isimli vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, "Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Haber Videoları
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 261. saatinde bir mucize daha yaşandı. Hatay'da depremin 261'inci saatinde Mustafa Avcı isimli vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, "Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.
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