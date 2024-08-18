MSB'den videolu paylaşım: "TSK, yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor"

MSB, devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor: 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor. "