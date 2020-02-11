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MSB'den flaş İdlib açıklaması: Rejime ait helikopter düşürüldü |VİDEO

MSB'den flaş İdlib açıklaması: Rejime ait helikopter düşürüldü |VİDEO

11.02.2020 15:56

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında İdlib'de rejim güçlerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, "Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir."

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