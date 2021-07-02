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MSB'den flaş açıklama! 7 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi

MSB'den flaş açıklama! 7 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi
02.07.2021 13:47
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bpjINAJOfD

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021
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