Milli Savunma Bakanlığı darbe imasından bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve CHP'li Can Ataklı'ya isim vermeden tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." ifadelerine yer verdi.