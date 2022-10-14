Özellikle İHA/SİHA'larla tüm dünyanın ilgisini çeken Türkiye, yerli ve milli teknolojik adımlarıyla savunma sanayisini güçlendirmeye devam ediyor.



Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12 de resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.







MSB, MKE tarafından üretilen keskin nişancı tüfeği olan KN-12 isimli keskin nişancı tüfeğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.







Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.







DEĞİŞKEN KALİBRELİ VE 1500 METRE MENZİLE SAHİP

Türk Silahlı Kuvvetleri için bir ilk niteliği taşıyan KN-12 Değişken Kalibreli Keskin Nişancı Tüfeği, hem 8,59 x 70 mm hem de 7.62x51mm çapında fişek kullanabiliyor. İki çap arasında geçiş yapmak için yalnızca tüfek namlusunun değiştirilmesi yeterli oluyor.



Sürgülü (Bolt-Action) mekanizmalı KN-12, 1500 metre etkili menzile sahip. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki tüfek, 1 MOA dağılıma sahip.