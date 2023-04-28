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MSB Son dakika: Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | video

MSB Son dakika: Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı | video
28.04.2023 10:50

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Son dakika haberi... İç çatışmanın sürdüğü Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağa ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi... İç çatışmanın sürdüğü Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağa ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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